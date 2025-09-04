Сборная Туркменистана уступила Узбекистану в Кубке наций CAFA

Сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Туркменистана со счетом 2:1 во втором туре группового этапа Кубка наций CAFA. Встреча группы А состоялась в Ташкенте.

В составе хозяев дубль оформил Игорь Сергеев (37-я и 44-я минуты). Второй гол форвард забил с пенальти. У Туркменистана единственный гол забил Дидар Дурдыев с 11-метровой отметки на 84-й минуте встречи.

На 59-й минуте травму получил голкипер сборной Туркменистана Расул Чарыев после жесткого столкновения с капитаном хозяев Фаррухом Сайфиевым. Чарыев не смог продолжить игру, его место в воротах занял Рустем Ахаллыев. Капитан сборной Узбекистана получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Для сборной Туркменистана это первое поражение под руководством главного тренера Ровшана Мередова. До этого команда провела две встречи без поражений.

Главный тренер сборной Туркменистана подчеркнул, что команда находится на стадии становления. «Ещё хотел бы обратить внимание на один момент: это всего лишь наша третья игра под руководством нового тренерского штаба. Команда обновляется. Наша основная задача – выйти на Кубок Азии-2027», – заявил Мередов на послематчевой пресс-конференции.

Тренер остался доволен игрой своих подопечных: «Игра была довольно интересной, голы и красная карточка. Самое главное, что наша команда действовала довольно уверенно. Перед соперником мы не растерялись».

Форвард сборной Туркменистана Дидар Дурдыев отметил: «Узбекистан – сильная сборная, в составе много молодых игроков. Матч был очень трудным. Но, на мой взгляд, мы могли сыграть вничью, просто немного не хватило удачи».

В другом матче группы А сборная Омана одержала волевую победу над Кыргызстаном со счетом 2:1. После двух туров лидируют сборные Узбекистана и Омана (по 4 очка), следом идут команды Туркменистана и Кыргызстана (по 1 очку).

В следующем туре 5 сентября Туркменистан встретится с Оманом, а Узбекистан сыграет с Кыргызстаном.