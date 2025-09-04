Президент Туркменистана принял участие в параде Победы в Пекине

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина принял участие в торжественных мероприятиях, проводимых в Пекине в ознаменование 80-летия Победы во Второй мировой войне, передает TDH.

После совместного фотографирования глав делегаций на площади Тяньаньмэнь состоялся торжественный военный парад. Торжественный парад стал символом приверженности Китая миру и памяти о национальных героях, отмечает агентство.