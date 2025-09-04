Президент Туркменистана завершил рабочий визит в КНР

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил рабочий визит в Китайскую Народную Республику и вернулся на родину, сообщает TDH.

Глава Туркменистана вылетел из Пекинского международного аэропорта, где его провожали официальные лица КНР. Самолет Президента приземлился в Международном аэропорту Ашхабада, где Сердара Бердымухамедова встречали официальные лица, поздравившие его с успешным завершением визита.

В ходе визита Президент Туркменистана принял участие во встрече высокого уровня в формате «ШОС+». Участие в этом международном мероприятии продемонстрировало укрепление многовекторной внешней политики Туркменистана и стремление страны к расширению диалога с государствами региона.

Основным событием визита стали переговоры Сердара Бердымухамедова с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, уделив особое внимание развитию сотрудничества в стратегических сферах. В частности, была отмечена успешность партнерства в энергетической отрасли и рассмотрены возможности развития торгово-экономических отношений.

Президент Туркменистана также встретился с первым заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения взаимодействия в торгово-экономическом и транспортно-логистическом комплексах, культурно-гуманитарной сфере и области высоких технологий.

По итогам визита был подписан ряд важных двусторонних документов, охватывающих различные направления сотрудничества. Эти соглашения создают правовую базу для дальнейшего углубления стратегического партнерства и реализации совместных проектов.

Как отмечается, визит стал важным шагом в развитии туркмено-китайских отношений стратегического характера и продемонстрировал готовность Туркменистана к продуктивному диалогу в соответствии с принципами нейтралитета страны.