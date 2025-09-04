Мяхри Бяшимова пригласила делегацию Словении в Ашхабад на декабрьский форум

Ранее мы сообщали, что с 1 по 2 сентября заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова приняла участие в XX Бледском стратегическом форуме.

В рамках форума М.Бяшимова выступила на круглом столе The Centrality of Central Asia («Центральное положение Центральной Азии»), где обсуждались перспективы и приоритеты сотрудничества между Европейским союзом и странами Центральной Азии, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи Мяхри Бяшимовой с Государственным секретарём Министерства иностранных дел Словении по вопросам многостороннего сотрудничества, политических вопросов и развития д-ром Мелитой Габрич и советником Президента Словении по внешнеполитическим вопросам Дамьяном Бергантом стороны обсудили укрепление контактов на высшем уровне, развитие торгово-экономических связей, сотрудничество в сфере образования, а также проведение следующего раунда политических консультаций в Любляне.

Особое внимание уделялось организации мероприятий с участием деловых кругов двух стран.

Мяхри Бяшимова пригласила словенскую сторону принять участие в международном форуме мира и доверия, который состоится в Ашхабаде 12 декабря этого года, отмечает источник.