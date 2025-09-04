Молодежная сборная Туркменистана по футболу стартовала с победы в отборе на Кубок Азии-2026

Молодежная сборная Туркменистана по футболу (U-23) под руководством главного тренера Ахмеда Агамурадова одержала крупную победу над командой Китайского Тайбэя со счетом 5:1 в первом туре отборочного турнира на Кубок Азии-2026. Матч группы А прошел в столице Иордании.

Счет в матче на 19-й минуте открыл Даянч Мередов. На 32-й минуте Сохбет Дурдыев удвоил преимущество туркменской команды.

Сборная Китайского Тайбэя сократила разрыв на 40-й минуте усилиями Вэй Чи-Чуаня, однако спустя три минуты Мередов восстановил преимущество Туркменистана в два мяча, оформив дубль еще до перерыва.

В начале второго тайма на 48-й минуте Мередов забил третий мяч в ворота соперника. Окончательный счет на 92-й минуте установил Абдурахман Аннамурадов.

6 сентября молодежная сборная Туркменистана во втором туре проведет матч против команды Бутана. В тот же день Китайский Тайбэй встретится с Иорданией.

В квалификации молодежного Кубка Азии-2026 участвуют 44 команды, разделенные на 11 отборочных групп. Победители групп, а также четыре лучшие команды среди занявших вторые места получат путевки в финальную часть турнира.

Финальный этап Кубка Азии U-23 пройдет с 7 по 25 января 2026 года в Саудовской Аравии.