Китай провел масштабный парад в честь 80-летия Победы над Японией

В среду в Пекине состоялся крупный военный парад в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны. Мероприятие прошло на площади Тяньаньмэнь в присутствии высших руководителей страны и зарубежных гостей, сообщает Синьхуа.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью и принял парад войск. На трибуне рядом с китайским лидером находился Президент Туркменистана и более 20 других глав государств. На мероприятие были приглашены представители стран, оказывавших помощь Китаю во время войны, включая Россию, США, Великобританию, Францию и Канаду.

В параде приняли участие более 10 тысяч военнослужащих, свыше 100 самолетов и сотни единиц наземной техники. Впервые была представлена новая система служб и вооружений Народно-освободительной армии Китая, включая беспилотные аппараты, гиперзвуковые ракеты и стратегическое вооружение.

В своем выступлении Си Цзиньпин подчеркнул важность победы 80-летней давности, назвав ее первой полной победой Китая в отражении внешнего вторжения в новой истории. Он отметил огромный вклад китайского народа в защиту мира, который обошелся стране в 35 миллионов жертв среди военных и гражданского населения.

Китайский лидер подтвердил приверженность страны мирному развитию и призвал международное сообщество к устранению коренных причин войн. В параде впервые приняли участие китайские миротворцы ООН, что символизирует готовность Китая к защите мира.

Парад стал вторым подобным мероприятием с 2015 года и прошел в рамках курса китайского руководства на всестороннюю модернизацию страны к 2035 году.