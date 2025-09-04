Инвестиционный форум Туркменистана 2025 пройдет в курортной зоне Аваза

Организационный комитет Инвестиционного форума Туркменистана 2025 (TIF 2025) объявил об изменении места проведения мероприятия. Форум состоится 18-19 сентября в конференц-центре курортной зоны Аваза на побережье Каспийского моря.

Перенос форума в современный конференц-центр Авазы обусловлен стремлением создать оптимальные условия для деловой программы и неформального общения участников. Курортная инфраструктура зоны должна обеспечить комфортную рабочую атмосферу для делегатов.

Организаторы предусмотрели следующие услуги для участников:

Чартерные рейсы Ашхабад-Туркменбаши: вылет 17 сентября в 17:00, обратный рейс 19 сентября в 22:00

Трансфер на автобусах между аэропортом, отелями и площадкой форума

Размещение в отелях курортной зоны, включая «Беркарар» и «Хазына»

Количество мест на чартерных рейсах ограничено, бронирование осуществляется для зарегистрированных делегатов в порядке поступления заявок. Подробная информация об оплате предоставляется после регистрации.

Срок регистрации на участие в форуме продлен до 10 сентября 2025 года включительно. Инвестиционный форум Туркменистана 2025 организуется Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана при содействии организации Turkmen Congress.

Форум позиционируется как крупнейшее экономическое мероприятие года, направленное на привлечение инвесторов, бизнес-лидеров и экспертов для обсуждения стратегических вопросов экономического развития и международного сотрудничества.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по электронной почте contact@turkmencongress.com или по телефону +993 71 87 18 14.