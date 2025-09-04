В Алматы представлен опыт Туркменистана в подготовке Добровольного национального обзора

Представители Министерства Финансов и экономики Туркменистана и Государственного комитета Туркменистана по статистике 3 сентября приняли участие в мероприятии по подготовке Добровольных национальных обзоров (ДНО) за 2025 год для стран Северной и Центральной Азии.

Мероприятие было организовано Субрегиональным отделением Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и проходило в Алматы. Это сопутствующее мероприятие состоялось в рамках Девятого многостороннего форума Северной и Центральной Азии по реализации Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

В форуме также участвовали представители и государственные служащие из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации. Также присутствовали представители организаций гражданского общества, частного сектора, эксперты из аналитических центров и научных кругов, а также представители международных организаций.

Начальник управления Стратегического и устойчивого развития Министерства Финансов и экономики Туркменистана Сеиднур Джапбаров выступил с докладом о процессе подготовки ДНО в Туркменистане. В частности, было отмечено, что Повестка дня – 2030 в настоящее время является главной стратегией социально-экономического развития Туркменистана. Это подтверждает высокий уровень приверженности Туркменистана реализации ЦУР.

В ходе презентации было отмечено, что Туркменистан уже дважды — в 2019 и 2023 годах — представлял ДНО о ходе реализации ЦУР на площадке Политического Форума высокого уровня в Нью-Йорке. Следующий ДНО Туркменистан планирует представить в 2027 году.

Приверженность Туркменистана к достижению ЦУР способствовала созданию целостной модели устойчивого развития, ориентированный на человека и повышение благосостояния каждого гражданина. В настоящее время около 75% средств Государственного бюджета направляются на развитие социальной сферы: здравоохранение, образование, благоустройство жилищно-коммунальных условий и социальную защиту.

Интегрированная оценка государственных программ подтвердила, что 85% задач ЦУР включены в национальные и государственные программы Туркменистана.

Данное мероприятие стало хорошей площадкой для обмена передовым опытом в реализации ЦУР, информацией о предпринимаемых на субрегиональном уровне усилиях по осуществлению Повестки 2030, а также для оказания поддержки государствам-членам в обзоре своего прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития, чтобы «никто не остался позади».

Форум Северной и Центральной Азии по реализации Целей в области устойчивого развития продлится до 5 сентября.