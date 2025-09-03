Температура воздуха в Туркменистане поднимется до +40°С к концу недели

Гидрометеорологическая служба министерства охраны окружающей среды Туркменистана представила прогноз погодных условий на текущую неделю по всем регионам страны.

Ашхабад

В столице ожидается малооблачная погода, к концу недели возможна переменная облачность. Ветер северо-восточный со скоростью 10-13 м/с, усиливающийся до 14-16 м/с. Ночные температуры составят +19…+21°С в начале недели, повышаясь до +22…+24°С. Дневные температуры будут теплыми +31…+33°С, к концу недели станут жаркими +36…+38°С.

Балканский велаят

Прогнозируется малооблачная погода, к концу недели переменная облачность с небольшими осадками. Ветер восточный, меняющий направление на северо-западное, скорость 8-13 м/с, усиливающийся до 12-17 м/с. Ночью +19…+24°С в начале недели, +23…+28°С к концу. Днем жарко +34…+39°С, в прибрежных районах теплее +30…+35°С.

Ахалский велаят

Ожидается малооблачная погода, к концу недели переменная облачность. Северо-восточный ветер 7-12 м/с, усиливающийся до 11-16 м/с. Ночные температуры +17…+22°С, повышающиеся до +21…+26°С. Дневная температура +29…+34°С в начале недели, +35…+40°С к концу.

Марыйский велаят

Малооблачная погода с северо-восточным ветром 7-12 м/с, усиливающимся до 10-15 м/с. Ночью +15…+20°С, затем +20…+25°С. Днем тепло +30…+35°С в начале недели, жарко +34…+39°С к концу.

Лебапский велаят

Прогнозируется малооблачная погода. Северо-восточный ветер 8-13 м/с, усиливающийся до 11-16 м/с. Ночные температуры +15…+20°С, повышающиеся до +19…+24°С. Дневная температура +29…+34°С в начале недели, +34…+39°С к концу.

Дашогузский велаят

Малооблачная погода, к концу недели переменная облачность с небольшими осадками. Северо-восточный ветер 8-13 м/с, усиливающийся до 10-15 м/с. Ночью +13…+18°С, затем +17…+22°С. Днем +27…+32°С в начале недели, +31…+36°С к концу.

Согласно прогнозу, на большей части территории страны сохранится сухая и жаркая погода, характерная для данного времени года. Небольшие осадки возможны только в Балканском и Дашогузском велаятах к концу недели.