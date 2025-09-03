Сердар Бердымухамедов провел встречу с Си Цзиньпином в рамках рабочего визита в КНР

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Китай провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает TDH.

Сердар Бердымухамедов поздравил китайского лидера с успешным проведением Саммита ШОС и 80-летием Победы, а также передал приветствия от Национального Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Туркменистана подчеркнул высокую оценку страной отношений стратегического партнерства с Китаем. «Каждая встреча руководителей Туркменистана и КНР – это важный этап сотрудничества и возможность обменяться мнениями о двусторонних отношениях», – отметил глава государства.

Стороны констатировали близость подходов по приоритетным вопросам международной политики, основанных на стремлении к достижению мира и стабильности в Центральной Азии и АТР.

Ключевым вопросом переговоров стало расширение газового сотрудничества. Сердар Бердымухамедов сообщил, что китайская сторона выиграла международный тендер на освоение четвертой очереди крупного месторождения Галкыныш, и поздравил Си Цзиньпина с этим событием.

Президент Туркменистана также информировал о подготовке проекта Генерального соглашения об основных принципах газового сотрудничества между двумя странами. Газопровод Туркменистан-Китай успешно функционирует уже более 15 лет.

Си Цзиньпин подтвердил готовность КНР к наращиванию двустороннего сотрудничества, в том числе в формате «Центральная Азия-Китай». Стороны отметили совместимость туркменской стратегии «Возрождение Великого Шелкового пути» и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Главы государств также обсудили развитие партнерства в сферах образования, науки и культуры. В настоящее время туркменские студенты обучаются в вузах Китая, планируется расширение образовательных связей.

По итогам встречи лидеры двух стран выразили уверенность в дальнейшем развитии туркмено-китайских отношений на благо дружественных народов.