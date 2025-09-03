Сборная Туркменистана встретится с Узбекистаном во втором туре Кубка наций CAFA

Сборная Туркменистана по футболу во вторник проведет матч с командой Узбекистана в рамках второго тура группового этапа Кубка наций CAFA-2025.

Встреча на стадионе «Олимпийский» в Ташкенте начнется в 19:30 по ашхабадскому времени. В прямом эфире матч покажет спортивный телеканал Таджикистана «Футбол».

В матче первого тура, который состоялся 30 августа, туркменские футболисты сыграли вничью с командой Кыргызстана (1:1). Матч узбекистанцев против сборной Омана также завершился ничейным результатом – 1:1.

После первого тура все команды группы А набрали равное количество очков. Победа в сегодняшней встрече позволит одной из сборных оторваться от преследователей в турнирной таблице.

В личных встречах между командами Туркменистана и Узбекистана статистика складывается в пользу последних. За всю историю противостояний, включающую 13 матчей, узбекские футболисты одержали 11 побед, один раз команды расходились миром. Единственная победа туркменской сборной датируется 1992 годом.

Сборная Узбекистана примет участие в финальной части чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Этого успеха узбекистанцы добились впервые в своей истории и первыми среди всех стран Центральной Азии.