Посол Туркменистана обсудил с турецкими властями инвестиционные проекты

Посол Туркменистана в Турецкой Республике М. Ишанкулиев провел рабочую встречу с губернатором провинции Эрзурум Мехметом Секменом, в ходе которой стороны обсудили перспективы углубления двустороннего взаимодействия в различных отраслях экономики.

Основное внимание участники переговоров уделили определению приоритетных направлений межрегионального сотрудничества. В повестке дня особо выделены аграрный сектор, промышленность, культурно-гуманитарная сфера и туризм. Отдельным пунктом обсуждения стала активизация деловых связей в области животноводства, что обусловлено значительным потенциалом обеих стран в данной отрасли.

В рамках встречи рассмотрены механизмы установления устойчивых контактов между предпринимательскими кругами Туркменистана и Турции. Стороны проанализировали возможности участия в совместных инвестиционных проектах, опираясь на конкурентные преимущества национальных экономик двух государств.

Дипломатическая делегация Туркменистана также приняла участие в работе международной Эрзурумской выставки сельского хозяйства и животноводства. Данное мероприятие признано крупнейшим в Турции и входит в число ведущих европейских отраслевых выставок.