Мяхри Бяшимова представляет Туркменистан на форуме в Бледе

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова принимает участие в XX Бледском стратегическом форуме, который проходит с 1 по 2 сентября в словенском городе Блед.

В рамках форума состоялась встреча туркменского дипломата с государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Словении Мелитой Габрич. По итогам переговоров словенская сторона подтвердила свою приверженность углублению двусторонних отношений с Туркменистаном.

«Мне было приятно встретиться с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Махри Башимовой на полях Бледского стратегического форума», – написала в своем аккаунте X Мелита Габрич.

Она также отметила, что Словения привержена углублению отношений с Туркменистаном и приветствует расширение взаимодействия ЕС с этой центральноазиатской республикой на высоком уровне.

В составе туркменской делегации на форуме также принимают участие посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов и другие официальные лица.

Бледский стратегический форум является одной из ведущих международных дискуссионных платформ, где представители политических кругов, бизнеса и гражданского общества обсуждают актуальные вопросы международной повестки дня и перспективы развития глобального сотрудничества.