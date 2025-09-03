К Дню знаний в Консульстве Туркменистана в Астрахани провели конференцию

1 сентября в Консульстве Туркменистана в Астрахани состоялась конференция, посвящённая 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и Дню знаний и студенческой молодёжи.

Как сообщается на сайте Консульства в конференции приняли участие туркменские студенты, обучающиеся в Астрахани, преподаватели и ученики МКОУ «Школа имени Махтумкули Фраги» села Фунтово Астраханской области.

Консул Туркменистана Г. Иламанов тепло поздравил молодёжь с началом нового учебного года и рассказал о значении постоянного нейтралитета Туркменистана.

На конференции также выступили руководитель Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию туркменской культуры Ф.Кадырова, преподаватель школы имени Махтумкули Фраги Р.Шаджиев и студентка 2 курса Астраханского государственного университета им. В. Н. Татищева Г. Непесова.

Учащиеся школы прочитали стихотворения великого поэта Махтумкули Фраги на туркменском языке.

За активное участие в различных мероприятиях, организуемых Консульством Туркменистана, студентам, ученикам и учителям школы имени Махтумкули Фраги села Фунтово Астраханской области были вручены благодарственные письма и памятные подарки от имени Консульства.