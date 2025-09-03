В столице Туркменистана сдали в эксплуатацию две новые школы

В рамках торжеств к Дню знаний и студенческой молодёжи незабываемыми стали церемонии открытия в Ашхабаде двух общеобразовательных школ: в жилом комплексе «Parahat-7» на 960 мест и в жилом комплексе Чоганлы Багтыярлыкского этрапа на 720 мест.

В новых средних учебных заведениях имеются светлые и просторные классы с удобной мебелью и современным оснащением. Наличие в специализированных классах мультимедийного и интерактивного оборудования будет способствовать углублённому изучению предметов, сообщает ТДХ.

В школах созданы все условия для раскрытия творческих способностей учащихся. В этих целях предусмотрены кабинеты для занятий музыкой, залы для спортивных и культурно-массовых мероприятий, кабинеты труда, библиотеки с учебными пособиями и художественными произведениями.

Строительство объектов осуществлялось местными частными предприятиями, отмечает источник.