В Ашхабаде открыт реконструированный участок улицы Гёроглы

В столице Туркменистана завершены работы по реконструкции участка улицы Гёроглы от перекрестка с улицей Бекреве до поворота на улицу Таслама. Обновленная дорога введена в эксплуатацию 1 сентября.

В ходе реконструкции улица была значительно расширена для улучшения пропускной способности в данном районе города.

В рамках проекта построен дополнительный подземный переход рядом с новым Международным университетом промышленников и предпринимателей, который также открылся на данном участке дороги. Подземный переход обеспечивает безопасное передвижение студентов, преподавателей и жителей района.

Проект предусматривал полное обновление автобусных остановок и установку современных ограждений, разделяющих пешеходные переходы и проезжую часть. Данные меры направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Также в рамках реконструкции была расширена парковочная стоянка мечети Şehitler и создана дополнительная улица перед мечетью для более удобного заезда и выезда посетителей мечети.

В ближайшее время в районе готовится к открытию новый Центр стоматологии, что дополнительно повысит социальную значимость обновленного участка городской инфраструктуры.