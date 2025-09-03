В Ашхабаде открыли 4 новых детских сада

В Ашхабаде в честь Дня знаний и студенческой молодёжи открыли 4 детских сада: в жилом комплексе «Parahat-7» на 160 мест, в жилом комплексе Чоганлы Багтыярлыкского этрапа – на 320 мест, по улице Сенагат Бюзмейинского этрапа – на 320 мест, в жилом комплексе Ясмансалык Багтыярлыкского этрапа – на 320 мест.

Это наглядный результат безграничной заботы государства о подрастающем поколении, сообщает ТДХ.

В дошкольных учреждениях созданы все условия для гармоничного воспитания детей, их всестороннего интеллектуального развития и комфортного отдыха.

Предусмотрены игровые, спальные, учебные классы с удобной и красивой мебелью для разновозрастных групп, а также лингафонные и компьютерные кабинеты, оснащённые современными системами дошкольного образования.