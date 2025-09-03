«Ахал» сыграет домашние матчи Лиги чемпионов АФК-2 на стадионе города Аркадаг

Туркменский футбольный клуб «Ахал» проведет домашние матчи Лиги чемпионов АФК-2 сезона 2025/2026 на стадионе города Аркадаг. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.

Соперниками «Ахала» на групповой стадии второго по значимости азиатского клубного турнира станут индийский «Мохун Баган», иорданский «Аль-Хуссейн» и иранский «Сепахан».

Групповой этап Лиги чемпионов АФК-2 пройдет с 16 сентября по 24 декабря. Каждая команда проведет по три матча дома и на выезде. В плей-офф пройдут по две лучшие команды из каждой группы.

Календарь матчей «Ахала» в групповом этапе Лиги чемпионов АФК-2 в сезона 2025/2026

1-й тур (16 сентября, вторник)

19:15 «Мохун Баган» – «Ахал»

21:15 «Аль-Хуссейн» – «Сепахан»

2-й тур (30 сентября, вторник)

18:45 «Ахал» – «Аль-Хуссейн»

19:30 «Сепахан» – «Мохун Баган»

3-й тур (21 октября, вторник)

18:45 «Ахал» – «Сепахан»

21:15 «Аль-Хуссейн» – «Мохун Баган»

4-й тур (4 ноября, вторник)

19:15 «Мохун Баган» – «Аль-Хуссейн»

19:30 «Сепахан» – «Ахал»

5-й тур (25 ноября, вторник)

18:45 «Ахал» – «Мохун Баган»

19:30 «Сепахан» – «Аль-Хуссейн»

6-й тур (23 декабря, вторник)