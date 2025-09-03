«Ахал» сыграет домашние матчи Лиги чемпионов АФК-2 на стадионе города Аркадаг
Туркменский футбольный клуб «Ахал» проведет домашние матчи Лиги чемпионов АФК-2 сезона 2025/2026 на стадионе города Аркадаг. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.
Соперниками «Ахала» на групповой стадии второго по значимости азиатского клубного турнира станут индийский «Мохун Баган», иорданский «Аль-Хуссейн» и иранский «Сепахан».
Групповой этап Лиги чемпионов АФК-2 пройдет с 16 сентября по 24 декабря. Каждая команда проведет по три матча дома и на выезде. В плей-офф пройдут по две лучшие команды из каждой группы.
Календарь матчей «Ахала» в групповом этапе Лиги чемпионов АФК-2 в сезона 2025/2026
1-й тур (16 сентября, вторник)
- 19:15 «Мохун Баган» – «Ахал»
- 21:15 «Аль-Хуссейн» – «Сепахан»
2-й тур (30 сентября, вторник)
- 18:45 «Ахал» – «Аль-Хуссейн»
- 19:30 «Сепахан» – «Мохун Баган»
3-й тур (21 октября, вторник)
- 18:45 «Ахал» – «Сепахан»
- 21:15 «Аль-Хуссейн» – «Мохун Баган»
4-й тур (4 ноября, вторник)
- 19:15 «Мохун Баган» – «Аль-Хуссейн»
- 19:30 «Сепахан» – «Ахал»
5-й тур (25 ноября, вторник)
- 18:45 «Ахал» – «Мохун Баган»
- 19:30 «Сепахан» – «Аль-Хуссейн»
6-й тур (23 декабря, вторник)
- 19:15 «Мохун Баган» – «Сепахан»
- 16:45 «Аль-Хуссейн» – «Ахал»