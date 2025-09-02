ШОС объединила статусы «наблюдатель» и «партнер по диалогу» в единый статус

Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящего в Тяньцзине, приняли решение об объединении статусов «наблюдатель» и «партнер по диалогу» в единый статус «партнер ШОС». Об этом говорится в декларации, принятой в ходе саммита, пишет РИА.

«Государства-члены приняли решение об объединении статусов «наблюдатель» и «партнер по диалогу» в единый статус «партнер ШОС»», — указано в документе.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В настоящее время полноправными членами организации являются Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

До принятия нового решения статус наблюдателей имели Афганистан и Монголия. Партнерами по диалогу являлись Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.