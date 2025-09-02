Президент Азербайджана выделил около 3 млн долларов ФК «Карабах» за выход в Лигу чемпионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки футбольному клубу «Карабах» в связи с выходом команды в общий этап Лиги чемпионов УЕФА, пишет Trend.az.

Согласно официальному документу, из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете на 2025 год, футбольному клубу «Карабах» выделяется около 3 млн долларов США (5 млн азербайджанских манатов).

Распоряжение также поручает министерству финансов Азербайджана обеспечить указанное финансирование, а Кабинету министров — решить все вытекающие из данного решения вопросы.

ФК «Карабах» прошел в общий этап Лиги чемпионов после победы над венгерским «Ференцварошем» в раунде плей-офф. В первом матче в Будапеште азербайджанский клуб одержал победу со счетом 3:1, однако в ответной игре в Баку уступил 2:3. По сумме двух встреч результат оказался достаточным для выхода в главный клубный турнир Европы.

В основном этапе Лиги чемпионов «Карабах» сыграет против таких команд, как «Бенфика» (Португалия), «Копенгаген» (Дания), «Атлетик» (Испания), «Челси» (Англия), «Наполи» (Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Айнтрахт» (Германия) и «Ливерпуль» (Англия).