Огулджахан Атабаева провела ряд деловых встреч в Китае

Ранее мы сообщали, что женская делегация Туркменистана недавно посетила Китайскую Народную Республику. В первый день визита глава делегации, вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева провела ряд встреч.

В частности, она встретилась с министром образования Китайской Народной Республики Хуа Цзиньпином, сообщает TDH.

Выразив благодарность за гостеприимство, Огулджахан Атабаева отметила, что система образования является очень важной сферой для Туркменистана. В этой связи стороны выразили удовлетворение возможностью обсудить вопросы дальнейшего расширения туркмено-китайских отношений в области науки и образования.

О. Атабаева рассказала о деятельности Благотворительного фонда. В целях всесторонней поддержки подрастающего поколения, создания благоприятных условий для их счастливой жизни, а также содействия восстановлению здоровья детей, нуждающихся в опек планируется расширить сферу деятельности организации в Туркменистане, в частности, рассмотреть возможность работы в сфере образования. В этой связи был выражен интерес к работе Китая в сфере образования детей с ограниченными возможностями.

Министр образования выразил полную поддержку инициативам фонда и выразил готовность к широкому диалогу по обмену методиками и программами, направленными на инклюзивное образование и интеграцию детей с ограниченными возможностями в общество.

Далее Огулджахан Атабаева встретилась с заместителем председателя Государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинем. В ходе встречи была выражена заинтересованность в изучении возможностей сотрудничества с КНР в области повышения профессионального уровня медицинских работников. О.Атабаева выразила готовность изучить опыт китайской стороны в лечении онкологических и генетических заболеваний у детей. В свою очередь, представитель китайской стороны подтвердил готовность к обмену опытом и проведению совместных научных исследований в этих важных областях, подчеркнув необходимость международного сотрудничества в борьбе со сложными детскими заболеваниями.

В ходе визита члены туркменской делегации посетили Китайский молодёжный центр научно-технических и культурных связей имени Сун Цинлин. Здесь гостей тепло встретила г-жа Шен Бейли, заместитель председателя Фонда имени Сун Цинлин КНР. Туркменская делегация ознакомилась с современными методами обучения и воспитания в детском саду центра, а также с условиями, созданными для гармоничного развития детей. После посещения детского сада Огулджахан Атабаева посетила отделение «Пространство инноваций» центра.

В ходе экскурсии по центру были представлены женские костюмы времён династий Мин и Цин, исполнены отрывки из китайской оперы, что позволило окунуться в мир древнекитайского искусства, отличающегося своей самобытностью.