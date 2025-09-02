Крупнейший в мире айсберг А23а сократился на треть и раскололся на части

Айсберг А23а, который считается крупнейшим в мире, потерял 36% своей площади за антарктическую зиму и распался на несколько фрагментов. Данные мониторинга предоставил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, пишет РБК.

К началу июня площадь айсберга составляла 2730 квадратных километров — территорию, сопоставимую с площадью Москвы. К настоящему времени размер уменьшился до 1750 квадратных километров, что соответствует территории Санкт-Петербурга. Сокращение составило 980 квадратных километров.

Одновременно с уменьшением основной массы от айсберга откололись три крупных фрагмента площадью от 60 до 300 квадратных километров каждый.

В настоящее время А23а располагается примерно в 70 километрах к северу от острова Южная Георгия. За зимние месяцы айсберг переместился на расстояние около 930 километров, обогнув остров под влиянием океанских течений. С января по май этого года он оставался неподвижным вблизи того же острова.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в Западной Антарктиде в 1986 году. Его изначальная площадь составляла 4170 квадратных километров. Более 30 лет айсберг находился в неподвижном состоянии в море Уэдделла, возобновив движение лишь в конце 2023 года после длительного периода пребывания на мели.