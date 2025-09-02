В Туркменистане рассмотрели итоги работы нефтегазовой сферы за 8 месяцев

30 августа в центральном здании нефтегазового комплекса Туркменистана состоялось отчетное собрание, посвящённое итогам работы за восемь месяцев. Также обсуждались стоящие перед нефтегазовым комплексом страны задачи, которые рассматривались на заседании Правительства Туркменистана 29 августа. Об этом сообщает ussatnews.com

На собрании присутствовал советник Президента Туркменистана по вопросам нефтегаза Ашыргулы Беглиев.

В ходе собрания, проходившего под руководством вице-премьера Батыра Аманова, выступили Государственный министр Туркменистана, председатель ГК «Türkmengaz» Максат Бабаев, председатель ГК «Türkmennebit» Гуванч Агажанов, председатель Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» Гурбангелди Гарлыев, а также руководители объединений, управлений и предприятий комплекса.

В обсуждениях уделялось большое внимание вопросам увеличения добычи нефти, природного газа, газового конденсата и сжиженного газа в стране, широкому использованию возможностей цифровой системы в деятельности комплекса, активизации поэтапных работ на газовом месторождении «Галкыныш», выявлению перспективных новых месторождений и пластов, эффективному развитию международного сотрудничества в важной отрасли национальной экономики, выполнению работ в соответствии с погодными условиями, совершенствованию обеспечения предприятий и населения природным газом, а также другим важным направлениям.

Вице-премьер определил важные задачи для государственных концернов «Türkmengaz», «Türkmennebit» и Государственной корпорации «Türkmengeologiýa».