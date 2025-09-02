В Туркменистане издан учебник для вузов «Гигиена питания»

Недавно в Туркменистане издано учебное пособие «Гигиена питания» для студентов вузов. Авторы: Дж. Аннануров, А. Мырадова, Ш. Караджаев и С. Мамметсахетова. Об этом сообщается на сайте Министерства образования.

Учебник состоит из двух частей и 21 главы. Первый раздел «Гигиенические основы физиологии и биохимии питания» содержит ценную информацию по основным правилам здорового питания, энергетической ценности и энергозатратам пищевых продуктов, энергетическому и пищевому обмену, белкам, жирам, углеводам, их пищевой и биологической ценности, роли витаминов в питании человека, минеральным веществам и нормальному питанию.

Второй раздел «Пищевая и биологическая ценность продуктов питания и их гигиеническая характеристика», содержит информацию по: злакам и зерновым продуктам, молоку и молочным продуктам, мясу и мясным продуктам, рыбе и рыбопродуктам, растительным маслам, яйцам и яичным продуктам, овощам, бахчевым и фруктам, пищевым отравлениям, гигиенической характеристике методов консервирования пищевых продуктов, пестицидам и их роли в гигиене питания, государственному санитарному надзору, санитарной экспертизе пищевых продуктов, видам и методам их проведения, гигиеническим требованиям к питанию детей и подростков.

Данное учебно-методическое пособие может быть использовано студентами, преподавателями вузов, специалистами общественного питания и здравоохранения, а также широким кругом читателей.