В Туркменистане вручены сертификаты выпускницам программы по женскому предпринимательству

В Туркменистане прошли тренинги по развитию женского предпринимательства. Программа «Улучшение конкурентоспособности женщин в частном секторе рынка труда Туркменистана» была организована Союзом экономистов Туркменистана при поддержке Европейского Союза и методическом содействии общественного объединения «Достижения молодых Туркменистана».

Тренинги проходили в августе в Ашхабаде и Туркменбаши. Среди множества претенденток были отобраны около 40 участниц, которые получили уникальную возможность бесплатно пройти курс и повысить свою профессиональную компетентность.

Программа охватывала ключевые направления современного бизнеса:

* разработку бизнес-планов и финансовое планирование,

* правовые основы предпринимательства,

* деловую этику и коммуникативные навыки,

* использование инновационных технологий и искусственного интеллекта,

Ашхабадский гид

* продвижение бизнеса в СМИ и социальных сетях.

Обучение проводилось сертифицированными тренерами и специалистами с соответствующим опытом. Программа включала теоретическую и практическую части, направленные на развитие навыков ведения бизнеса.

Согласно информации организаторов, программа реализуется во всех велаятах страны и ориентирована на женщин, заинтересованных в развитии деятельности в частном секторе. Планируется продолжение аналогичных программ.