В Москве состоится концерт, предваряющий конкурсы Фестиваля «Звуки дутара»

21 сентября в 16:00 в Мемориальном музее А.Н. Скрябина состоится камерный концерт «Навстречу международным конкурсам и конференции IX Фестиваля «Звуки дутара»».

Концерт предваряет ключевые события фестиваля: Международный конкурс музыкантов-исполнителей разных специальностей на лучшее исполнение академической музыки, основанной на этнокультурных традициях, Международный конкурс чтецов «Вселенная слова», а также Международную научно-практическую конференцию «Лицо войны в зеркале искусства».

Фестиваль «Звуки дутара» ведёт активную деятельность на протяжении всего года. Он стартовал в апреле в Москве концертом «Туркменский соловей», посвящённым 95-летию Народной артистки СССР Медениет Шахбердыевой. В череде прошедших мероприятий особое место занимает российско-туркменский концерт «Музыка мира, музыка дружбы и братства», прошедший 15 августа в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского с участием туркменских и российских музыкантов.

Предстоящий концерт в музее А.Н. Скрябина станет заключительным мероприятием, предваряющим конкурсные состязания.

Оргкомитет фестиваля «Звуки дутара» напоминает, что приём заявок на конкурсы и конференцию продолжается до 1 октября: