В Москве представят сборник пьес Мамеда Гусейнова с иллюстрациями туркменского художника

Ранее мы сообщали, что в Мемориальном музее А.Н. Скрябина состоится концерт «Навстречу международным конкурсам и конференции IX Фестиваля «Звуки дутара»».

Центральным событием концерта станет презентация сборника «Шесть детских пьес для фортепиано» композитора Мамеда Гусейнова, изданного в 2025 году. Альбом оформлен живописными работами Коссекмурада Нурмурадова, заслуженного деятеля искусств Туркменистана.

Вступительное слово к сборнику принадлежит известному туркменскому искусствоведу Юлии Джумаевой.

Произведения, вошедшие в альбом и вдохновлённые богатым фольклором Востока, будут исполнены Марией Буяновой, пианисткой, удостоенной Гран-при фестиваля «Звуки дутара».