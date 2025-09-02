Благотворительные фонды Туркменистана и Китая подписали меморандум о взаимопонимании

В рамках визита туркменской делегации в КНР состоялась встреча вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой с госпожой Ли Бинь, главой Фонда имени Сун Цинлин Китая.

Ли Бинь отметила, что китайский и туркмен­ский народы издревле поддерживают дружественные отношения. Как подчёркивалось в ходе встречи, посредством сотрудничества двух Фондов имеются возможности обогатить туркмено-китайские гуманитарные отношения новым содержанием.

Огулджахан Атабаева отметила, что Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова заинтересован в обмене опытом, подчеркнув, что туркменская сторона готова рассматривать социально ориентированные проекты.

По окончанию встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и Фондом имени Сун Цинлин, сообщает МИД Туркменистана.

Фонд имени Сун Цинлин — известная негосударственная благотворительная организация Китая, созданная в 1982 году и названная в честь супруги Сун Ятсена, почётного председателя КНР Сун Цинлин.