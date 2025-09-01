Samsung высмеяла Apple за отсутствие ИИ и складного iPhone

Корпорация Samsung опубликовала рекламный ролик в соцсети X, в котором в шутливой форме показала преимущество своего складного смартфона Galaxy Z Fold 7 над iPhone. Видео разместил американский филиал компании.

По сюжету отдыхающие у бассейна мужчины сравнивают iPhone и складной аппарат Samsung. Владелец Galaxy Z Fold 7 демонстрирует возможности своего устройства: возможность складываться и редактирование фотографий с помощью искусственного интеллекта – мужчина в ролике дорисовывает себе рубашку.

Ролик собрал более 12 тысяч просмотров и около 170 лайков.

Компания затронула две чувствительные для Apple темы — отсутствие у iPhone эффективных функций ИИ и складного форм-фактора. Но, как отмечает издание GSMArena, эти шутки скоро могут утратить актуальность, так как в 2026 году Apple планирует представить первый складной смартфон. По информации Bloomberg, первый складной iPhone будет оснащен четырьмя камерами и сенсором Touch ID.