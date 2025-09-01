Huawei показала в тизере трёхстворчатый Mate XTs раньше официальной презентации

Компания Huawei показала тизер второго поколения складного смартфона Mate XTs. Его официальная презентация назначена на 4 сентября в Шэньчжэне.





Новый смартфон сохранит ключевые элементы дизайна предыдущей модели: рифлёную рамку, восьмиугольный блок камеры и S-образное складывание (один из шарниров складывает экран наружу, другая – внутрь). В то же время будут предложены новые цветовые решения – в тизере показан вариант в бело-золотой расцветке.

Ранее появлялись намёки на поддержку стилуса, что может стать отличием Mate XTs. Издание 9to5Google отмечает, что это способно дать Huawei преимущество на фоне критики Samsung за отсутствие S Pen в Galaxy Z Fold 7.

По информации инсайдера Digital Chat Station из соцсети Weibo, смартфон получит процессор серии Kirin 9020 и возможность спутниковой связи. Также ожидается версия в фиолетовом цвете, хотя она пока официально не показана.

Выход Mate XTs сделает Huawei первой компанией, выпустившей второе поколение трёхстворчатых смартфонов. Samsung планирует представить собственное устройство этого формата, предположительно под названием Galaxy Z Trifold, до конца года.