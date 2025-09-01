Honor начала глобальные продажи тончайшего складного Magic V5: по цене от €1999

Компания Honor запустила мировые продажи складного смартфона Magic V5, который рекламируется как самый тонкий складной смартфон в мире. Ранее, месяц назад, он появился в Китае, теперь стал доступен и в ряде европейских стран.

Цена Magic V5 в Европе стартует от €1999, в Великобритании — от £1699,99. Некоторые ритейлеры проводят акции: первые покупатели могут получить в подарок беспроводные наушники или планшет Honor.

Смартфон выпускается в четырёх цветах — «слоновая кость», чёрный, «золотой рассвет» и красновато-коричневый.

Magic V5 оснащён двумя LTPO-экранами с частотой обновления 120 Гц. Основной складной дисплей имеет диагональ 7,95 дюйма и разрешение 2352 × 2172 пикселя, внешний экран — 6,43 дюйма с разрешением 2376 × 1060 пикселей. Устройство защищено от пыли и воды по стандартам IP58 и IP59.

В основе смартфона — процессор Snapdragon 8 Elite. Доступны версии с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти и хранилищем на 256, 512 или 1024 Гбайт. Основная камера состоит из 50-Мп основного сенсора, 50-Мп широкоугольного модуля и 64-Мп телеобъектива. На каждом экране есть по фронтальной камере на 20 Мп.

Глобальная версия получила аккумулятор ёмкостью 5820 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 66 Вт и беспроводной 50 Вт. Толщина смартфона в цвете «слоновая кость» в сложенном виде составляет 8,8 мм (в остальных цветах — 9 мм), вес — 217 граммов.