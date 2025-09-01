Google запретит устанавливать на Android приложения от непроверенных разработчиков

Google планирует ввести систему проверки приложений для Android. Это станет крупнейшим изменением в экосистеме за всю её историю.

Теперь на сертифицированные устройства можно будет устанавливать только программы от подтверждённых разработчиков. Под «сертифицированными» подразумеваются почти все телефоны и планшеты Android с предустановленными сервисами Google.

Тестирование системы стартует в октябре 2025 года в формате раннего доступа. К марту 2026 года разработчики получат доступ к обновлённой консоли, где нужно будет подтверждать личность и регистрировать данные приложений, включая ключи подписи. Запуск намечен на сентябрь 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Если внедрение пройдёт успешно, к 2027 году данное требование станет глобальным.

Процесс верификации будет проходить через оптимизированную консоль разработчика Android. Без подтверждения личности приложение не сможет установиться на большинство устройств. При этом Google не будет проверять содержание или функциональность программ, обязательной будет именно идентификация создателя.

По данным компании, приложения, скачанные вне Play Store, в 50 раз чаще содержат вредоносное программное обеспечение.