Туркменистан сыграл вничью с Кыргызстаном в Кубке наций CAFA

Сборная Туркменистана по футболу сыграла вничью с командой Кыргызстана со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Встреча прошла на стадионе «Жар» в Ташкенте.

Голы в матче были забиты в концовке первого тайма. На 44-й минуте счет открыл защитник туркменской сборной Вепа Джумаев, для которого этот гол стал дебютным в составе национальной команды. Отыграться кыргызстанцам удалось уже на следующей минуте благодаря точному удару Жоэла Кожо.

Это была пятая встреча между сборными Туркменистана и Кыргызстана. В предыдущих четырех играх туркменские футболисты одержали три победы и потерпели одно поражение.

Обе команды выступают в группе А турнира. В другом матче группы сборные Узбекистана и Омана также разошлись миром со счетом 1:1. После первого тура все четыре команды набрали по одному очку.

Во втором туре, который состоится 2 сентября, сборная Туркменистана встретится с командой Узбекистана на «Олимпийском» стадионе в Ташкенте. Начало игры в 19:30 по ашхабадскому времени. В тот же день Кыргызстан сыграет против Омана.