Президент Туркменистана прибыл в КНР для участия в саммите ШОС

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Китайскую Народную Республику с рабочим визитом для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне, сообщает TDH.

Самолет с главой Туркменистана приземлился в международном аэропорту Тяньцзиня. В аэропорту Президента Сердара Бердымухамедова встретили официальные лица КНР и члены официальной делегации Туркменистана.

Как отмечается, Президента Туркменистана принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.