Посол Индии Мадхумита Хазарика Бхагат завершает дипломатическую миссию в Туркменистане

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Туркменистане г-жа Мадхумита Хазарика Бхагат завершает свою миссию в стране. По этому случаю 30 августа состоялась ее встреча с заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой.

Стороны высоко оценили нынешний уровень развития туркмено-индийских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сообщает МИД Туркменистана.

Мяхри Бяшимова пожелала Мадхумите Хазарике Бхагат успехов в дальнейшей деятельности и поблагодарила за личный вклад в развитие дружественных связей между Туркменистаном и Индией.

Посол выразила искреннюю признательность Правительству Туркменистана за активную поддержку и содействие в осуществлении её дипломатической миссии, отмечает источник.