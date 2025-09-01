В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг

Брифинг по приоритетным позициям Туркменистана на предстоящей юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций прошел в Министерстве иностранных дел 30 августа.

В брифинге участвовали руководители и сотрудники МИД Туркменистана, главы и представители дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованные в Ашхабаде, а также местные СМИ.

В своем выступлении вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил значимость юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН как важный рубеж, символизирующий устойчивость и актуальность многосторонней дипломатии.

Он подчеркнул, что политика позитивного нейтралитета Туркменистана, основанная на доверии и уважении, является эффективным инструментом укрепления стабильности, предотвращения конфликтов и развития международного сотрудничества.

В ходе брифинга была отмечена активная и конструктивная роль Туркменистана в вопросах миростроительства, продвижения региональной и международной стабильности и устойчивого развития, сообщает МИД Туркменистана.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на заседании правительства представил приоритетные позиции страны на предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.