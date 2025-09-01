Вепа Джумаев забил дебютный гол за сборную Туркменистана

Защитник белорусского «Витебска» Вепа Джумаев забил свой первый гол за сборную Туркменистана в матче против Кыргызстана (1:1) в рамках первого тура Кубка наций Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Встреча прошла на стадионе «Жар» в Ташкенте.

24-летний Джумаев открыл счет на 44-й минуте первого тайма – он отправил мяч в сетку головой после подачи с углового. Отыграться кыргызстанцам удалось практически сразу – на 45-й минуте точным ударом отличился Жоэл Кожо.

Сборные Туркменистана и Кыргызстана выступают в группе А турнира. В другом матче группы сборные Узбекистана и Омана также разошлись миром со счетом 1:1. После первого тура все четыре команды набрали по одному очку.

Во втором туре, который состоится 2 сентября, сборная Туркменистана встретится с командой Узбекистана на «Олимпийском» стадионе в Ташкенте. Начало игры в 19:30 по ашхабадскому времени. В тот же день Кыргызстан на стадионе «Жар» сыграет против Омана.