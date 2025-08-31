Французский институт в Туркменистане возглавит Винсент Лоренцини

1 сентября Винсент Лоренцини вступит в должность главы Французского института в Туркменистане. Об этом сообщил 29 августа посол Франции в Туркменистане Филипп Мерлен .

Ранее г-н Лоренцини занимал должность руководителя миссии «Langues de France» Министерства культуры в Париже. Он уже обладает обширным опытом работы: аналогичные должности он занимал, работая в городах Баку (Азербайджан) и Яссы (Румыния). Винсент Лоренцини говорит на русском и турецком языках.

Также посол отметил, что со следующей недели его также будет поддерживать новый атташе по культуре г-жа Мона Лерондель.

«Создание этой новой должности является убедительным свидетельством признания Францией модернизации нашего сотрудничества в Туркменистане и ее стремления видеть продолжение этой динамики», — подчеркнул Филипп Мерлен.

Напомним, что Французский институт в Туркменистане на протяжении 5 лет бессменно возглавлял Роман Гувернэ.