Таджикский телеканал «Футбол» покажет матч Кубка наций CAFA-2025 Кыргызстан – Туркменистан в прямом эфире

Матч Кубка наций CAFA-2025 между сборными Туркменистана и Кыргызстана покажет в прямом эфире спортивный телеканал Таджикистана «Футбол». Об этом сообщает официальный сайт телекомпании.

Трансляция начнётся сегодня в 16:50 по ашхабадскому времени.

Кубок наций CAFA проводится во второй раз в истории с участием восьми команд. В турнире принимают участие восемь стран: Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Иран, а также сборные Омана и Индии.

Команды разделены на две группы по четыре участника. Матчи группы A проходят в Узбекистане, группы B – в Таджикистане. Победители групп встретятся в финале, команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые медали. Действующим обладателем трофея является сборная Ирана.

Сборная Туркменистана выступает в группе A вместе с командами Омана, Кыргызстана и Узбекистана. Туркменские футболисты проведут первый матч 30 августа против Кыргызстана, 2 сентября сыграют с Узбекистаном, а 5 сентября против Омана.