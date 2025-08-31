Роман Гувернэ: «Надеюсь на встречу в Туркменистане…или в Париже!»

Ранее мы сообщали, что директор Французского института в Туркменистане Роман Гувернэ завершил свою миссию и отбыл во Францию. Его отъезд многими воспринимается с грустью, ведь те кто увлечен искусством и/или французским языком его хорошо знали, дружили с ним, общались, создавали совместные проекты.

Роман Гувернэ возглавлял Институт с конца 2020 года. Начало его миссии совпало с периодом COVID-19.

«В связи с глобальной пандемией было трудно даже долететь: через чартерные рейсы мне удалось добраться сюда почти без опозданий и своевременно вступить в должность», — вспоминает Роман.

Было нелегко, но энтузиазм и горячая любовь к тому, что он делал, преодолели все преграды. Уже с января 2021 года Институт переехал в более просторное здание, обновили все – от классов до обучающей техники. За короткий период Французский институт в Ашхабаде стал образцово-показательным в Центральной Азии по качеству работы.

«Я неоднократно это слышу от своих коллег, что наш Институт является примером для других в регионе. Не скрою, это меня очень радует и говорит о том, что наша многогранная работа дала свои плоды», — говорит Гувернэ.

За время своей работы в Туркменистане ему удалось объединить вокруг себя художников, музыкантов, хэндмейкеров, коллекционеров в сфере искусства. Под его началом во Французском институте проводились различные выставки картин, ярмарки мастеров, организовывались просмотры художественных и документальных фильмов, устраивались шахматные турниры. Он является инициатором, вдохновителем и организатором международных проектов, созданных на стыке европейской и восточной культур, о которых Turkmenportal неоднократно писал.

На фото: народный художник Туркменистана Моджек Чарыев

посвятил своему другу стихотворение

Особую гордость у Романа вызывает осознание того, что удалось впервые осуществить в Туркменистане проекты по современному искусству. Это и первая выставка Видеоинсталляции в 2022 году, и первый перфоманс современного танца и цифрового искусства Myselves, и первый музыкальный диалог «Барокко-Бахши». Более того, в этом году с успехом прошел перфоманс RITUALS, в котором впервые удалось объединить современное цифровое искусство с традиционной национальной культурой туркменского народа.

Все эти начинания, конечно, проходили в сотрудничестве с многочисленными партнерами, но вдохновителем их был Роман, который в этом направлении является первопроходцем.

«RITUALS был создан в сотрудничестве с туркменскими коллегами, с большим уважением к культуре и традициям народа. Вроде бы, где цифровое искусство, и где ритуальный танец куштдепти, но оказывается, они совместимы! Этот потрясающий диалог культур на сцене стал символом глубоких народных корней и нового веяния времени», — говорит Роман.

Эффективное сотрудничество Французского института с Министерством образования Туркменистана также дало плодотворный результат – в стране создана сеть образовательных учреждений, где преподают французский язык. Неделя Франкофонии теперь проводится совместно на национальном уровне. По данным Министерства сейчас в стране насчитывается 22 000 изучающих французский язык, и динамика востребованности изучения языка неуклонно растет.

«В последние годы здесь очень выросла потребность в изучении французского языка, — говорит Р.Гувернэ. – Благодаря проведению конкурсов Франкофонии растет мотивация в его изучении. Мы внедрили международные стандарты владения языком, благодаря чему в стране проводятся экзамены DELF/DALF».

С грустью в глазах Роман прощался со своими туркменскими друзьями, но с неизменным оптимизмом в голосе говорил о новой встрече: «Мы обязательно встретимся. В Туркменистане или, может быть даже в Париже!».

На родине он приступит к работе в Министерстве культуры Франции, где будет курировать финансовые вопросы Управления по археологии, в котором работает 2000 человек.

«Но это будет не так интересно, как работать в Ашхабаде во Французском институте!», — заверил нас Роман.

Со своей стороны мы желаем Роману Гувернэ и его творческой семье здоровья, благополучия, успеха во всех начинаниях и много новых друзей!