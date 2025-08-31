Президент Туркменистана пригласил главу Республики Корея на форум в Ашхабад

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе телефонного разговора пригласил Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна принять участие в Международном форуме мира и доверия, который пройдет в Ашхабаде 12 декабря. Об этом сообщает TDH.

Планируется, что форум соберет на своей площадке глав государств и правительств, а также руководителей авторитетных международных организаций.

Напомним, что ранее по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, провозглашающую «2025 год Международным годом мира и доверия». В самом Туркменистане текущий год также проходит под этим девизом, а 12-го декабря страна будет широко праздновать 30-летие постоянного нейтралитета.