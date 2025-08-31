МИД Туркменистана обозначил приоритетные позиции страны на 80-й сессии Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на заседании правительства представил приоритетные позиции страны на предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает TDH.

По словам Мередова, Туркменистан рассматривает 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН как важный этап укрепления мира и стабильности. В этом аспекте страна в течение многих лет продвигала в рамках ООН и её структурных подразделений значимые инициативы, в числе которых Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия» и «2023 год – Международный год диалога как гарантии мира». На очередной сессии Генассамблеи ООН предусматривается активное участие в разработке Специального руководства по ­соблюдению и осуществлению принципов нейтралитета во имя мира и безопасности, а также проведение консультаций в целях создания под эгидой ООН Палаты посредничества во имя мира.

Вместе с тем предлагается впервые включить в повестку 80-й сессии Генассамблеи ООН пункт «Нейтралитет – во имя мира и безопасности» и в его рамках представить проекты резолюций «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития» и «Международный день посредничества».

В целях укрепления доверия между народами планеты страна выступает за проведение под эгидой ЮНЕСКО и Альянса цивилизаций международного форума «Центральная Азия – пространство для построения мирной жизни» и, в частности, Глобального саммита по культуре мира, доверия и взаимоуважения. Итогом саммита будет предложение о разработке Кодекса международного доверия, который станет универсальной основой межгосударственного сотрудничества и принципов совместного решения глобальных вопросов.

Туркменистан также придаёт приоритетное значение наращиванию эффективного партнёрства в области устойчивого развития, в сферах транспорта и энергетики. Благодаря инициативам Президента Сердара Бердымухамедова наша страна выступает в качестве ведущего центра транспортной дип­ломатии на мировом уровне. В этой связи на юбилейной сессии Генассамблеи ООН Туркменистан выдвинет инициативу по Резолюции об объявлении «Десятилетия ООН по устойчивому транспорту» на 2026–2035 годы, которая призвана укрепить международное сотрудничество в данной сфере, способствовать созданию новых коридоров и обеспечению доступности для всех стран, в том числе не имеющих выхода к морю.

В целях снабжения мировых рынков энергоносителями и сбалансированного взаимодействия производителей, транзитёров и потребителей Туркменистан предложит проект резолюции о ключевой роли надёжной и стабильной энергетической связуемости в достижении устойчивого развития. Данная инициатива направлена на оказание содействия формированию открытых и надёжных энергетических потоков и интеграции возобновляемых источников энергии в глобальную систему.

Кроме того, для активизации международного сотрудничества в цифровой сфере, задействования информационно-коммуникационных технологий в интересах мира и прогресса Туркменистан выступит с предложением о создании под эгидой ООН Платформы глобальной цифровой интеграции.

Одно из основных направлений сотрудничества Туркменистана с ООН и её специализированными учреждениями – обеспечение экологической безопасности, противодействие изменению климата и рациональное водопользование. Инициативы Президента Туркменистана в этой области получают широкую поддержку мирового сообщества. На их основе наша страна предложит создать Региональный центр по борьбе с опустыниванием в Центральной Азии. Данная структура будет служить многосторонней платформой для усиления защиты почв и экосистем, а также для аккумулирования совместного опыта государств.

В ряду важных векторов взаимодействия – подготовка Региональных конвенций по бассейнам рек Амударья и Сырдарья, которые сформируют надёжную международно-правовую базу для эффективного и справедливого использования трансграничных водных ресурсов.

Туркменистан также продолжит практическую реализацию предложения по созданию Регионального центра по технологиям, связанным, с изменением климата в Центральной Азии, в качестве действенного шага в контексте стратегического подхода к экологическим вопросам региона. Кроме того, предусматривается продолжить системную и планомерную деятельность по разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и решению её задач совместно с центральноазиатскими государствами.

Наряду с этим, с учётом мировой значимости Каспийского моря, будет предложено в рамках выдвинутой Президентом Туркменистана Каспийской экологической инициативы провести в 2026 году второй Каспийский экологический форум.

В Приоритетных позициях также отражено такое актуальное направление, как гуманитарное сотрудничество. Исходя из инициатив главы государства в данной области, предусматривается провести в рамках Диалога женщин Центральной Азии международную конференцию «Женщины, мир и безопасность». Кроме того, в целях повышения активности молодёжи в международных отношениях и миротворческих инициативах, расширения деятельности Диалога молодёжи Центральной Азии, на 80-й сессии Генассамблеи ООН будет выдвинуто предложение о создании в Ашхабаде Региональной платформы по подготовке молодых миротворцев.

Для развития межкультурного диалога и практической реализации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по поддержке многоязычия в международных отношениях предлагается провозгласить «Международный день многоязычной дипломатии», а также принять Резолюцию «Культурное наследие Великого Шёлкового пути как основа мира и развития».

В контексте сотрудничества с ООН в правовой сфере, исходя из инициатив главы государства, Туркменистан выдвигает важные предложения о роли и значении международного права. Одно из них – об объявлении 2028 года Годом международного права. «В этой связи в ближайшие годы наша страна будет активно выступать в качестве члена соответствующих Советов в структуре ООН. Также продолжится подготовительная работа по избранию Туркменистана в качестве непостоянного члена в Совет Безопасности ООН на период 2031–2032 годов и на другие выборные должности», – отметил министр.

Приоритетные позиции Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предусматривается направить в Секретариат Организации Объединённых Наций, распространить их среди государств-членов ООН.