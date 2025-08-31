Корейские компании реализовали в Туркменистане проекты на сумму более $5 млрд

Корейские компании реализовали в Туркменистане различные проекты на общую сумму свыше $5 млрд.

Как сообщает TDH, среди крупнейших реализованных проектов – газохимический комплекс в Балканском велаяте по выпуску 386 тыс. тонн полиэтилена и 81 тыс. тонн полипропилена стоимостью более $3,4 млрд. Также завершен проект завода по очистке товарного газа от серы в рамках освоения месторождения «Галкыныш» мощностью 10 млрд кубометров ежегодно стоимостью свыше $1,484 млрд.

Кроме того, построен комплекс в структуре Туркменабатского химического завода имени С.А. Ниязова по выпуску 350 тыс. тонн суперфосфата и 100 тыс. тонн сульфата аммония в год стоимостью $682 млн.

В пятницу состоялся телефонный разговор Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов с лидером Республики Корея Ли Чжэ Мёном. В ходе разговора Президент Туркменистана отметил успешное торгово-экономическое партнёрство между двумя странами, «накоплен позитивный опыт взаимодействия» с ведущими корейскими компаниями, такими, как «Hyundai», «Daewoo» и «LG».

Президент Республики Корея выразил признательность Президенту Туркменистана за предоставляемые корейским компаниям благоприятные условия для плодотворной работы на туркменском рынке, пишет TDH.