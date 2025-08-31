Какие культурные мероприятия пройдут в Туркменистане в сентябре

Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Бахар Сейидова представила на заседании правительства план культурных мероприятий на сентябрь 2025 года, сообщает TDH.

По словам вице-премьера, программа включает конференции, круглые столы, выставки и творческие встречи, приуроченные к Международному году мира и доверия.

В сентябре в культурном центре «Türkmeniň ak öýi» в долине «Nowruz ýaýlasy» пройдет финал конкурса талантливых детей «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» (Жемчужины независимости). Песенно-музыкальный центр «Aşgabat» станет площадкой для телеконкурса «Ýaňlan, Diýarym!» (Звучи, моя Отчизна!).

Центральным событием месяца станут торжества по случаю 34-й годовщины независимости Туркменистана. В программу празднования войдут праздничный концерт деятелей культуры и искусства, церемония возложения цветов к Монументу независимости, поднятие государственного флага на главных площадях города Аркадаг и велаятов, а также торжественный парад перед Государственной трибуной.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность качественной подготовки к сентябрьским мероприятиям и поручил вице-премьеру обеспечить высокий организационный уровень церемонии открытия социально-культурных объектов.