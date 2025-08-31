Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в открытии Международного университета промышленников и предпринимателей Туркменистана

На прошедшем заседании Кабинета министров Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов сообщил о предстоящих мероприятиях, приуроченных к Дню знаний и студенческой молодёжи.

Согласно заявлению президента, 1 сентября в стране будет отмечен День знаний и студенческой молодёжи. В Ашхабаде в этот день будет открыт Международный университет промышленников и предпринимателей, в городе Мары — дополнительный учебный корпус Государственного энергетического института Туркменистана. Также в столице и велаятах откроется ряд школ и детских садов, сообщает TDH.

Открытие Международного университета промышленников и предпринимателей характеризуется как важное событие для страны. В связи с этим Президент обратился к Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с просьбой принять участие в церемонии открытия университета.

В завершение заседания президент поздравил участников встречи, работников сферы образования и молодёжь с Днём знаний и началом учебного года.