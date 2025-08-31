В Стамбуле пройдёт 24-я парусная регата «Кубок Босфора»

С 18 по 21 сентября 2025 года в Стамбуле состоится крупнейшая парусная регата Турции — «Кубок Босфора». Соревнование, которое проводится уже в 24-й раз, является старейшей регатой страны и одним из немногих в мире парусных состязаний, проходящих одновременно на двух континентах, сообщила пресс-служба посольства Турции в Туркменистане.

В регате примут участие около 85 яхт, которые будут соревноваться в восьми различных категориях, включая IRC, ORC и крейсерские лодки. Главные соревнования запланированы на 20 сентября, когда около 900 яхтсменов из 10 стран выйдут на старт основного этапа регаты.

Гонки пройдут на акватории пролива Босфор — единственного в мире естественного пролива, разделяющего два континента. Участники будут проходить под тремя подвесными мостами Стамбула на яхтах длиной от 25 до 86 футов.

Турция, благодаря своему географическому положению с выходом к морям с трёх сторон, традиционно привлекает любителей водного спорта со всего мира. Организаторы ожидают, что соревнования привлекут внимание около миллиона зрителей, которые смогут наблюдать за гонками с берегов пролива.

«Кубок Босфора» занимает особое место в международном календаре парусного спорта и ежегодно превращает Стамбул в центр морских соревнований, сочетающих спортивный азарт с уникальными географическими особенностями региона.