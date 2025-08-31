В программу дошкольного образования Туркменистана включены темы изменения климата

30 августа в Ашхабаде состоялась презентация новой учебной программы и методического пособия по адаптации к изменению климата и снижению риска бедствий для дошкольных образовательных учреждений.

Презентацию проводили совестно Министерство образования Туркменистана и ЮНИСЕФ.

Новые учебные материалы предназначены для того, чтобы помочь воспитателям дошкольных учреждений знакомить детей с базовыми понятиями изменения климата, адаптации и заботы об окружающей среде через игровые и соответствующие возрасту методы. Программа воспитывает уважение к природе и одновременно формирует практические навыки устойчивости к изменению климата с самых ранних лет. Также в программу включены простые представления о возобновляемой энергии, например, о солнечной, чтобы пробуждать у детей интерес к экологически устойчивым решениям.

Презентация программы собрала 36 специалистов из Министерства образования, Национального института образования, вузов, педагогических училищ и детских садов всех велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг.

«Эта программа для дошкольных учреждений демонстрирует активный подход Туркменистана к формированию климатически устойчивого общества, — отметил Александр Нартеа, заместитель Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане. — Начав обучение вопросам климата и готовности к чрезвычайным ситуациям с самых ранних лет, мы даём детям и их воспитателям возможность сформировать прочную основу для осознанного отношения к окружающей среде и устойчивости на протяжении всей жизни».

Создание дошкольной программы стало продолжением работы Туркменистана по интеграции адаптации к изменению климата в начальное и среднее образование при технической поддержке ЮНИСЕФ и под руководством Министерства образования и Национального института образования, сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.