1 сентября театры Туркменистана открывают новый сезон. В этот день в театрах Ашхабада пройдут спектакли на исторические темы.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого представит спектакль «Şükür bagşy».

В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули пройдёт показ спектакля «Pursat».

Спектакль «Ene Sargydy» покажут в Студенческом театре имени Молланепеса.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина откроет сезон постановкой «Мать».

Туркменский государственный кукольный театр встретит юных зрителей спектаклем «Mährem ene».

Показы спектаклей пройдут 1-го сентября в 19:00.

Творческие коллективы велаятских театров также готовы к открытию нового сезона, отмечает источник.