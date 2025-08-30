1 сентября театры Туркменистана открывают новый сезон
1 сентября театры Туркменистана открывают новый сезон. В этот день в театрах Ашхабада пройдут спектакли на исторические темы.
Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого представит спектакль «Şükür bagşy».
В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули пройдёт показ спектакля «Pursat».
Спектакль «Ene Sargydy» покажут в Студенческом театре имени Молланепеса.
Государственный русский драматический театр имени Пушкина откроет сезон постановкой «Мать».
Туркменский государственный кукольный театр встретит юных зрителей спектаклем «Mährem ene».
Показы спектаклей пройдут 1-го сентября в 19:00.
Творческие коллективы велаятских театров также готовы к открытию нового сезона, отмечает источник.