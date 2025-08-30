ЮНЕСКО предложило Туркменистану новые направления сотрудничества в образовании

В Министерстве образования Туркменистана вчера прошла встреча заместителя министра А.Атаева с делегацией ЮНЕСКО, возглавляемой директором Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Тао Чжаном.

В ходе встречи была подчеркнута политическая значимость укрепления сотрудничества Туркменистана с ЮНЕСКО, что соответствует активному участию страны в международных инициативах, направленных на развитие современных образовательных технологий в достижении Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких важных областях, как цифровизация системы образования, внедрение инновационных технологий и повышение профессионального уровня педагогов.

Со стороны ЮНЕСКО поступили предложения о новых направлениях сотрудничества: развитие образовательной инфраструктуры; развитие навыков учителей в области искусственного интеллекта; применение технологий искусственного интеллекта в процессе оценки в системе образования; налаживание сотрудничества в рамках программы «Обучение на протяжении всей жизни», включая реализацию образовательных программ для взрослых; а также внедрение интеллектуальных бот-систем в работу высших учебных заведений.

Кроме того, представители ЮНЕСКО предложили расширить возможности сотрудничества в формировании здорового образа жизни молодежи, развитии здоровых привычек у школьников и укреплении отношений между родителями и детьми. Данные меры направлены на дальнейшее укрепление человеческого капитала страны посредством обеспечения приверженности молодого поколения здоровому образу жизни.