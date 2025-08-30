Роман Гувернэ завершил миссию в качестве директора Французского института в Туркменистане

Сегодня в Ашхабаде состоялось мероприятие, посвященное чествованию директора Французского института в Туркменистане Романа Гувернэ, который завершил свою миссию в Ашхабаде и завтра отбывает во Францию.

На торжество были приглашены партнеры и друзья Французского института и Французского посольства в Туркменистане.

С речью к присутствующим обратился посол Франции Филипп Мерлин. В своем выступлении он подчеркнул роль Романа Гувернэ в развитии Института с момента его прибытия в Туркменистан в конце 2020 года, в разгар ограничений, связанных с COVID-19. Благодаря его активной деятельности уже на следующий год Институт переехал в другое, более просторное здание, где также открылись кафе Madam Guitart, небольшой кинотеатр и выставочное пространство «Галерея Надар».

Все восемь учебных классов оснастились цифровым, интерактивным и сетевым оборудованием, предлагающим преподавателям и ученикам лучшие образцы современных технологий. Сегодня классы носят имена великих деятелей, связывавших Францию и Туркменистан, от Жюля Верна до Франсуа Миттерана.

Можно смело утверждать, что сейчас проведение Недель франкофонии, которые ранее ежегодно проводились в рамках Посольства, приобрело национальный масштаб. С 2021 года образовательное сотрудничество приняло и множество других форм, таких как приглашение молодых франкоговорящих читателей в университеты и школы, интеграция DELF-DALF в работу французских факультетов страны (через уникальную региональную программу), отправка учителей во Францию для прохождения обучения и предоставление ресурсов школам.

Вся эта деятельность привела к 50%-ному увеличению числа учащихся и преподавателей в системе образования Туркменистана: сейчас это 22 000. Это явилось основанием для подписания двух конкретных межправительственных соглашений: Меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества в области образования (2023 год в Париже) и Дорожной карты на 2025-2026 годы по образовательному и университетскому сотрудничеству (5 мая 2025 года по случаю официального визита во Францию Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова).

С 2022 года Институт поставил перед собой задачу внедрения новых культурных направлений на местной сцене:

первое мероприятие по обсуждению идей – Ночь идей;

первое событие в области современного искусства с крупной франко-германской выставкой видеоинсталляций в Национальной академии изящных искусств,

первое мероприятие в области современного танца и цифрового искусства с показом Myselves в партнерстве с Представительством ЕС в Ашхабаде.

Начиная с 2023 года Институт начал беспрецедентное по масштабам творческое сотрудничество:

первая международная совместная постановка, в ходе которой в Ашхабаде состоялась мировая премьера концерта для голоса французского композитора, немецкой артистки и Национального симфонического оркестра;

в 2024 году организован тур «Барокко-Бахши» – диалог старинной музыки в девяти городах Туркменистана, Узбекистана и Турции;

весной 2025 года – создание в Ашхабаде хореографического и цифрового шоу RITUALS французскими, итальянскими и туркменскими артистами — первого культурного проекта в Туркменистане, финансируемого в рамках европейского конкурса EUNIC.

Посол также представил нового директора Французского института в Ашхабаде Венсанта Лоренцини, который вступает в должность с 1 сентября.